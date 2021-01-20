Biden'ın muhtemel dışişleri bakanından yaptırım sinyali

Bugün yemin ederek göreve başlaması beklenen ABD'nin 46'ncı Başkanı Joe Biden'ın dışişleri bakanlığına aday gösterdiği Anthony Blinken, Türkiye'yi "sözde stratejik ortak" olarak tanımladı.

Türkiye’yi ABD’nin müttefiki gibi davranmamakla suçlayan Blinken, yeni yönetimin Ankara’ya Rusya’dan satın aldığı S-400 hava savunma sistemi nedeniyle daha fazla yaptırım uygulama gerekliliğini yeniden değerlendirmesi gerektiğini belirtti.

Geçen ay Washington, Ankara’ya Rusya’dan satın aldığı S-400’ler nedeniyle uzun zamandır beklenen yaptırımları açıklamıştı. Türkiye ABD’nin bu hamlesini “büyük bir yanlış” olarak değerlendirmişti.

VOA'nın haberine göre Blinken, “Stratejik -ya da sözde stratejik- bir ortağımızın en büyük stratejik rakiplerimizden biri Rusya ile yakın olması kabul edilemez” dedi.

Blinken mevcut yaptırımların etkisinin gözlemlenmesi ve daha fazlasının yapılıp-yapılmamasının da buna göre değerlendirilmesi gerektiğini kaydetti.

Türkiye’ye ABD'nin Hasımlarıyla Yaptırım Yoluyla Mücadele Yasası (CAATSA) kapsamında uygulanan yaptırımlar ABD Kongresi’nde her iki partiden de destek görmüştü. Yasa ilk kez NATO müttefiki bir ülkeye karşı kullanılmıştı. Türkiye S-400 alımı nedeniyle F-35 savaş uçaklarının ortak üretimi ve satışı programından çıkarılmıştı.

ABD ve Türkiye S-400 konusu dışında Suriye politikası, Ankara’nın Doğu Akdeniz’de doğalgaz arama faaliyetleri ve Türkiye’nin Dağlık Karabağ çatışmalarına müdahalesi gibi konularda da anlaşmazlık yaşıyor.