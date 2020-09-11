Biden'ın kampanyasına sızma girişimi iddiası

Microsoft şirketinin, Demokrat Parti’nin Kasım 2020 Başkanlık Seçimlerindeki adayı Jeo Biden’ın seçim kampanyasını yürüten ana danışmanlık şirketlerinden birini, Rusya devletinin desteklediği bilgisayar korsanları tarafından kısa süre önce hedef alındığı konusunda uyardığı iddia edildi.

Korsanlık girişiminin merkezi Washington’da bulunan ve Biden ve diğer önde gelen Demokratlar için çalışan kampanya stratejisi ve iletişim şirketi SKDKnickerbocker’ı hedef aldığı açıklanırken, SKDK’nin şirketin ağlarına sızma girişimini boşa düşürdüğü kaydedildi.

SKDK Başkan Yardımcısı Hilary Rosen ile Biden’ın sözcüsü konuyla ilgili yorum yapmayı reddederken, iddialara göre Biden’ın kampanyasının mı yoksa şirketin diğer müşterilerinin mi hedef alındığı henüz belli değil.

Kremlin sözcüsü Dmitru Peskov ise, Perşembe günü düzenlediği basın toplantısında söz konusu iddiaların saçma gözüktüğünü söyledi.

Biden, Temmuz ayı başında, ABD istihbaratı tarafından yaklaşan seçimlere dış müdahale olabileceği konusunda uyarıldığını açıklamış ve ‘‘Ruslar hâlâ seçim süreçlerimizin meşruiyetine zarar vermeye çalışıyor’’ diye konuşmuştu.

2016 seçimlerinde Demokrat Parti Ulusal Konvansiyonu’nun sunucularına sızan Rus bilgisayar korsanlarının seçimlere müdahale ettiği iddia edilmiş, Donald Trump Rusya’yla ile işbirliği yapmakla suçlanmıştı. Daha sonra yapılan soruşturmada, iddiaları destekleyecek yeterli kanıt bulunmadığına karar verilmişti.