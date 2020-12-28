Biden'ın İçişleri Bakanı Haaland kimdir?

Yeni ABD Başkanı olarak seçilen Joe Biden, yeni İçişleri Bakanı'nın Deb Haaland olacağını duyurdu.

ABD medyasının "yerli" kimliğiyle öne çıkardığı Haaland, ABD Kongresi'ne girmeden önce "çevreci ve sürdürülebilir işletme savunucusu bir girişimci" olmasıyla biliniyordu.

ABD Kongresi'ne seçilen ilk iki yerli kadından biri olan Haaland, şu anda Temsilciler Meclisi'nde New Mexico eyaletinin temsilcisi olarak görev yapıyor. Biden'ın kendisini seçmesiyle birlikte Haaland, başkanlık kabinesinde yer alan ilk yerli kadın olacak. Haaland, bir dönem Demokrat Parti'nin New Mexico eyalet başkanlığını yürütmüş olmasıyla da biliniyor.

Ailesi ABD ordusu mensubu

Asker kökenli bir aileden gelen Haaland'ın annesi eski ABD donanması, babası da eski deniz piyade birliği mensubu. Haaland'ın babası, ayrıca Kirtland Hava Kuvvetleri Üssü'nün Onursal Komutanı unvanına sahip.

Demokratların 'sol' kanadı

Kongre'ye yerli hakları, çevre sorunları ve sağlık sistemine erişime ilişkin yasa tasarıları sunmasıyla tanınan Haaland, Demokrat Parti'nin 'sol' kanadından bir isim olarak biliniyor. Haaland, bu yönüyle, Biden'ın uzlaşma politikası izlediği 'sol' kadrodan bir isim olarak kabinede yerini alacak.