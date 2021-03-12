Biden'ın göreve başlama töreni şiirinin çevirmeni 'Siyahi olmadığı için' işten atıldı

Katalan çevirmen Victor Obiols, Amanda Gorman'ın ABD başkanı Joe Biden’ın göreve başlama töreninde okuduğu şiirin tercumanlığı işinden "yanlış profile" sahip olduğu için işten çıkarıldığını söyledi.

Tanınmış bir İngilizce-Katalanca çevirmen olan Víctor Obiols, Amanda Gorman’ın "The Hill We Climb" şiirinin tamamlanmış çevirisinin, "ten rengi ve cinsiyeti uygun olmadığı" için reddedildiğini söyledi. Barselona merkezli yayıncı Univers, ABD'den gelen karar doğrultusunda çevirmeni işten attı.

Obiols, Shakespeare ve Oscar Wilde'ın eserlerini Katalanca'ya çevirmesiyle tanınıyor.

Ancak, çeviri bittikten sonra, Gorman’ın ABD'li yayıncısı Viking Books, Univers ile temasa geçti ve Katalan çevirmen yerine "kadın, aktivist ve tercihen Afro-Amerikan kökenli bir çevirmen" bulması istendi.

Çarşamba günü AFP'ye verdiği demeçte, "Bana bunu tercüme etmeye uygun olmadığımı söylediler" diyen Obiols "Yeteneklerimi sorgulamadılar, ancak bir kadın, genç, aktivist ve tercihen Siyahi olması gereken farklı bir profil arıyorlardı" diye ekledi.

İspanyol medyasına göre Univers editörü Ester Pujol, ABD merkezli yayıncının her türlü koşulu değiştirme hakkına sahip olduğunu söyleyerek talebi "tamamen kabul edilebilir" olarak nitelendirdi.

Bu olay Hollandalı yazar Marieke Lucas Rijneveld'in, siyah bir yazarın seçilmediği yönündeki eleştirilerinin ardından Gorman’ın eserini tercüme etme görevinden istifa etmesinden sonra Avrupa'da bu tür ikinci vaka oldu.

23 yaşındaki Afro-Amerikan Gorman, Biden’in 20 Ocak’taki açılış töreninde “The Hill We Climb" şiirini okumasıyla tanınmıştı. "ABD Kongre Binası saldırısından ilham aldığı" savunulan şiir demokrasinin "asla kalıcı olarak yenilemeyeceğini" ifade ediyordu. Gorman başkanlık görev teslim töreninde şiir okuyan en genç şairdi.

Barselona'da yaşayan Obiols, "Bu, anlamsızlıkla tedavi edilemeyecek çok karmaşık bir konu" dedi. Katalon tercüman “Ama bir şairi kadın, genç, 21. yüzyılda yaşayan bir Amerikalı ve siyah olduğu için tercüme edemezsem, Homeros'u da tercüme edemem çünkü MÖ sekizinci yüzyılda yaşayan bir Yunan değilim. Ya da Shakespeare'i tercüme edemezdim çünkü 16. yüzyıl İngilizi değilim." sözlerini kullandı.

Çeviriyi tamamlamasına rağmen işten atılan Obiols, yayıncının yine de eser için kendisine ödeme sözü verdiğini söyledi.