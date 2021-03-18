Biden'ın açıklamalarına Kremlin'den yanıt: Moskova bunu hesaba katacak

ABD Başkanı Joe Biden'ın, bir röportajında kendisine Rusya Devlet Başkanı Putin'in "katil" olduğunu düşünüp düşünmediği sorusuna olumlu yanıt vermesinin ardından Kremlin'den açıklama geldi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Biden'ın Putin'e ilişkin sözleri hakkındaki soruya "Bunun üzerine sözlü bir yorum yapmaktan kaçınırım. Sadece bir şey söyleyeceğim: Bunlar ABD Başkanı adına çok kötü açıklamalar" dedi.

Gazetecilerle konferans görüşmesinde konuşan Peskov, Biden'ın sözlerinin onun Rusya ile ilişkiler inşa etmek istemediğini açıkça gösterdiğini ve Moskova'nın bunu hesaba katacağını belirtti. Peskov "ABD ile ilişkilere yaklaşımımızı yakın gelecekte analiz edeceğiz" dedi.

Rusya, ABD Başkanı Biden'ın Putin hakkındaki açıklamasından sonra Washington'daki Büyükelçisi'ni Moskova'ya çağırmıştı.