Biden'dan Trump'ın usulsüzlük iddialarına yanıt: Utanç verici

ABD'nin yeni başkanı seçilen Joe Biden, memleketi Delaware'de gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Cumhuriyetçi aday Donald Trump'ın seçimlerde usulsüzlük yapıldığı iddiasını değerlendiren Biden, "Açıkçası bunun bir utanç verici olduğunu düşünüyorum" diyerek herhangi bir yasal işlem başlatılmasına gerek olmadığını savundu.

Biden, Trump'a hitaben "Seninle konuşmayı dört gözle bekliyorum" diye konuştu.

'Kabul etmemeleri bir şey değiştirmez'

Biden, "Yönetimin zaferimizi kabul etmemesi hiçbir şeyi değiştirmez" değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan geçiş sürecine başladıklarını belirten Biden, "ABD Senatosunda Cumhuriyetçilerle eşit sandalyeye sahip olsaydık daha iyi olurdu" ifadelerini kullandı.