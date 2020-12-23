Biden’dan Rusya'ya siber tehdit

ABD Başkanı seçilen Joe Biden, ülkeye yönelik siber saldırılara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Biden, mevcut ABD Başkanı Donald Trump'ın son siber saldırılar için Rusya'yı suçlaması gerektiğini söyledi. Trump söz konusu saldırılardan Çin'in sorumlu olabileceğini savunmuştu.

Wilmongton, Delaware'de gazetecilerin sorularını yanıtlayan Biden, "Bu saldırılar büyük bir risk ve devam ediyor. Her şeyin kontrol altında olduğuna dair bir delil yok, Görmedim. Duymadım. Bakanlık bize çoğu şeyin bildirimini yapmıyor. Yani kontrol altında olduğuna dair herhangi bir bilgi elimizde yok" dedi.

Trump'ı ABD savunmasını siber saldırılara karşı zayıf hale getirmekle suçlayan Biden, "Bu saldırı Donald Trump'ın gerçekleştirmediği gözetimi yüzünden oldu" ifadelerini kullandı.

20 Ocak'ta göreve başlamasının ardından yapacağı ilk işler arasında siber saldırılara yanıt vermek olduğunu söyleyen Biden, yönetiminin siber sızmaya yönelik "anlamlı adımlar" atacağını belirtti.

Biden, "Saldırıların verdiği hasara ilişkin tespitler henüz tamamlanmadı. Szımaların kaynağına, boyutuna ve verdiği hasara yakından bakmalıyız" diye konuştu.

Reuters'a konuşan kaynaklar, Biden yönetiminin siber saldırılara ilişkin Moskova'ya mali yaptırımlar ve Rusya altyapısına misilleme siber saldırıları masaya yatıracağını söyledi.

Kremlin, söz konusu siber saldırı iddialarını yalanlamıştı.