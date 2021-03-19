Biden'dan Putin'in davetine yanıt: Bir noktada...

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in canlı ve online görüşme davetine "bir noktada" diye yanıt verdi.

Atlanta ziyareti öncesinde Beyaz Saray'da gazetecilere yaptığı açıklamada Biden, Putin'in teklifiyle ilgili "Bir noktada görüşeceğimizden eminim" dedi.

Beyaz Saray Sözcüsü Psaki, Putin'in teklifine ilişkin "Başkan yarın Georgia'da bulunacak ve oldukça meşgul olacak” demişti.

Putin, dün konuk olduğu bir canlı yayında ABD Başkanı Biden'ın kendisinden "katil" diye bahsetmesinin ardından iki ülke arasındaki ilişkiler ve bölgesel çatışmalar hakkında kendisiyle canlı ve online bir görüşme yapmaya hazır olduğunu söylemişti.

Putin Biden'ın sözlerine ne karşılık vereceği sorulduğunda ise kendisine sağlık dileyeceğini belirtmişti.