Biden'dan Newroz mesajı

ABD Başkanı Joe Biden Newroz dolayısıyla yazılı bir mesaj yayımladı.

Beyaz Saray'ın internet sitesinde yer alan mesajında Biden "Bahar ABD'den İran'a, Orta Asya'ya, Kafkaslar'a, Ortadoğu'ya ve Avrupa'ya insanların kalplerini dolduran ışık ve umutla yenilenmenin ve yeniden doğumun sonsuz bir simgesidir. Bu, Beyaz Saray'daki Heft-Sin sofrasında onurlandırdığımız Nowruz'un mesajı ve sevincidir" ifadesine yer verdi.

Biden mesajının devamında şunları kaydetti:

"Bu yıl bu mesaja muhtemelen şimdiye kadar olduğundan daha fazla ihtiyaç var. Tüm acılarımız ve kayıplarımızın ardından daha iyi günlerin önümüzde olduğunu ve daha fazla barış, refah ve anlayışa ulaşmak için hepimizin birlikte çalışması gerektiğini hatırlamalıyız. Covid-19'a karşı ilerleme kaydetmeyi sürdürürken umuyorum ki sanal kutlamalarımız yerini aile ve arkadaşlarımızla bir araya gelerek hissettiğimiz topluluk ve sevince bırakacaktır."

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken da sosyal medya hesabından #HappyNowruz etiketiyle yaptığı paylaşımla bir kutlama mesajı paylaştı.