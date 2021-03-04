Biden'dan maske kuralını kaldıran eyaletlere: Neandertal düşünce

ABD Başkanı Joe Biden maske takma zorunluluğunu kaldıran Teksas ve Mississippi eyaletlerinin yöneticilerine tepki gösterdi.

Maske zorunluluğunun kaldırılmasını "Bu büyük bir hata" diye niteleyen Biden "İhtiyacımız olan son şey 'her şey güzel, maskenizi çıkarın, unutun' türünden Neandertal düşünce" dedi. Biden maske kuralının hâlâ önemli olduğunu söyledi.

Biden'ın sözlerine Cumhuriyetçi Mississippi Valisi Tate Reeves, Twitter'dan yaptığı açıklamayla tepki gösterdi. Reeves "Mississippililerin terbiyeciye ihtiyacı yok. Sayılar düştüğü sürece seçeneklerini kendileri değerlendirebilir ve uzmanlara kulak verebilirler. Amerikalılara hakaret etmemiz değil güvenmemiz gerektiğini düşünüyorum" dedi.

ABD'nin Teksas ve Mississippi eyaletleri maske takma zorunluluğunu kaldırmış ve tüm işyerlerinin tam kapasite ile açılacağını duyurmuştu.

Covid-19 nedeniyle 519 bin kişinin yaşamını yitirdiği ülkede diğer eyaletler de bazı kuralları esnetmişti.