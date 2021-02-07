Biden'dan Hamaney'in çağrısına ret

İran'ın dini lideri Ali Hamaney'in İran'ın nükleer anlaşmadaki taahhütlere yeniden uymaya başlamasının tek koşulunun ABD'nin yaptırımları kaldırması olduğu şeklindeki açıklamasına ABD Başkanı Joe Biden'dan yanıt geldi.

CBS kanalından Norah O'Donnell'ın sorularını yanıtlayan Biden "ABD İran'ın müzakere masasına yeniden dönmesi için önce yaptırımları kaldıracak mı?" sorusuna "Hayır" yanıtını verdi.

Biden, muhabirin "Önce uranyum zenginleştirmeyi durdurmaları gerekiyor" şeklindeki sözlerini ise başını sallayarak onayladı.

Hamaney sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada "Nükleer anlaşmada koşulları belirleyecek olan taraf İran'dır, çünkü anlaşmanın tüm taahhütlerine uymuştur. Koşulları taahhütlere uymayan ABD ve 3 Avrupa ülkesi belirleyemez. Eğer İran'ın masaya dönmesini istiyorlarsa, ABD tüm yaptırımları kaldırmalı. Bu uygun bir şekilde yapılır ve biz de bunu doğrularsak taahhütleri uygulamaya tekrar başlarız." demişti.