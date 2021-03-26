Biden'dan Erdoğan'a 'İklim Zirvesi' daveti

ABD Başkanı Joe Biden, AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı Nisan ayında çevrimiçi yapılacak İklim Zirvesi'ne davet etti.
Beyaz Saray tarafından yayımlanan açıklamada, Biden'ın 22-23 Nisan tarihlerinde ev sahipliği yapacağı çevrimiçi düzenlenecek "İklim Hakkında Liderler Zirvesi"ne 40 ülke liderini davet ettiği belirtildi.
Davet edilenler arasında AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping de yer aldı.
Çevrimiçi yapılacak zirvenin internet üzerinden de yayınlanacağı belirtildi.