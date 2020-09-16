Biden'a yönelik soruşturma raporu açıklanacak

Senato İç Güvenlik Komitesi, eski Başkan Yardımcısı ve Demokrat Parti’nin başkanlık adayı Joe Biden’ın, Obama yönetimindeki görevi nedeniyle 2014 yılında Ukraynalı bir enerji şirketinde işe alındığına ilişkin soruşturma raporunun bu ay içinde yayımlanacağını duyurdu.

Sputnik'in haberine göre, komitenin başkanı olan Cumhuriyetçi Senatör Rohn Johnson, partisinin destekçileri ile gerçekleştirdiği bir video konferansta, ‘‘Takipte kalın. Bir hafta içinde Başkan Yardımcısı Biden’ın makama uygun olmamasıyla ilgili çok şey öğreneceğiz’’ diye konuştu.

Biden’ın kampanya sözcüsü Andrew Bates ise yanıt olarak, Johnson’u komitesinin dikkatini Covid-19 pandemesine verilen rezil federal tepkiden uzaklaştırmak için aylarını harcamakla suçladı.

Johnson’un başında olduğu komite, Hunter Biden’ın 2014 yılında, babası Obama yönetiminin Ukrayna politikasını idare ederken, Ukraynalı doğal gaz şirketi Burisma tarafından işe alınmasını soruşturuyor.

Biden, Şubat ayında NBC’ye verdiği bir röportajda, oğluna kendi konumu nedeniyle iş teklif edildiğini iddialarını yalanlamış ve ‘‘Hiç kimse, kötü bir imaj oluşturması dışında, Hunter’ın Ukrayna’daki işleriyle ilgili yanlış bir şey bulamadı’’ diye konuşmuştu. Eski Başkan Yardımcısı alanda hiçbir tecrübesi olmayan oğluna şirketin yönetim kurulunda neden bir koltuk verildiği sorusunu ise, oğlunun son derece parlak bir çocuk olduğunu ve şu an işi kabul ettiği için pişmanlık duyduğunu söyleyerek yanıtlamıştı.

Biden’ın oğlu Burisma’da 2014-2019 yılları arasında çalışmıştı. Şirket, 2016 yılında Obama yönetiminin baskısıyla görevden alınan Ukraynalı Başsavcı Viktor Sholin’in yürüttüğü bir yolsuzluk soruşturmasının hedefindeydi.