Biden yönetiminden Filistin açıklaması

ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilci Yardımcısı Richard Mills, Güvenlik Konseyi'nde Biden yönetiminin Filistin'e yönelik izleyeceği politikaya ilişkin konuştu.

Sputnik'te yer alan habere göre, Mills, ABD Başkanı Joe Biden'ın Ortadoğu politikası hakkında ''Tarafların mutabık kaldığı, Filistin devletinin işler bir şekilde, barış dolu güvenli bir İsrail ile birlikte yaşadığı iki devletli çözüm desteklenecek'' şeklinde konuştu.

Mills, Biden yönetiminin Filistin'e yönelik yardımları yeniden başlatmayı planladığını ve Trump yönetimi tarafından kapanan diplomatik misyonların tekrar açılması konusunda adımların atılacağını söyledi.

'İsrail'le normalleşmeye teşvik devam edecek'

Mills, diğer ülkelerin İsrail ile normalleşme için teşvik edilmeye devam edileceğini ancak bunun ''İsrail-Filistin barışının yerine konulamayacağını'' söyledi.