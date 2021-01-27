Biden yeni petrol ve doğalgaz leasinglerini askıya alacak

ABD'de Biden yönetiminin ülkedeki yeni petrol ve doğalgaz leasinglerini geçici olarak askıya alması bekleniyor.

Reuters'a konuşan üç kaynak, ABD Başkanı Joe Biden'ın hükümete bağlı arazilerin üçte birinin önümüzdeki 10 yıllık dönemde korunmasına yönelik kararname imzalamasının beklendiğini söyledi.

Biden'ın söz konusu kararı, "iklim değişikliğiyle mücadelenin ikinci ayağı" kapsamında açıklayacağı belirtildi. İçişleri Bakanlığı, geçtiğimiz hafta ülkedeki rutin sondaj çalışmalarının onaylanmasını 60 günlüğüne durdurma kararı vermişti. Karar, ülkenin batısındaki eyaletlerde yer alan büyük arazileri kapsıyor.

Kaynaklar, Biden'ın imzalayacağı kararnamenin petrol ve doğalgaz faaliyetlerini kalıcı olarak yasaklamadığını, bu faaliyetlere gelecek dönemde yeniden izin verilebileceğini kaydetti.