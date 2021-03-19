Biden uçağa binerken üst üste 3 kez düştü

ABD Başkanı Joe Biden bugün Atlanta'ya gitmek için Air Force One uçağının merdivenlerini çıkarken üst üste 3 kez düştü.

Beyaz Saray Basın Sekreteri Karine Jean-Pierre, 78 yaşındaki ABD Başkanı'nın düştükten sonra durumunun iyi olduğunu söyledi. Gazetecilere yaptığı açıklamada Jean-Pierre, Biden merdivenleri çıktığı sırada havanın çok rüzgarlı olduğunu belirtti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, kendisini "katil" diye hedef alan sözlerinin ardından ABD Başkanı'na vereceği yanıtın ona sağlık dilemek olacağını söylemişti.