Biden: Trump ABD’nin ‘ilk’ ırkçı başkanı

Kasım 2020 Başkanlık seçimlerine Demokrat Parti’nin adayı olarak katılması beklenen Joe Biden, Donald Trump’ı ülkenin ‘‘ilk’’ ırkçı başkanı olarak niteledi ve insanlara derilerinin rengine göre davranmasının ‘‘kesinlikle mide bulandırıcı’’ olduğu yorumunu yaptı.

Hizmet Çalışanları Uluslararası Sendikası tarafından düzenlenen sanal bir toplantıda konuşan eski Başkan Yardımcısı Biden, bir katılımcının koronavirüs salgını ile ilişkili ırkçılıktan şikâyet etmesi ve Trump’ın virüsten ‘‘Çin virüsü’’ diye söz ettiğini hatırlatması üzerine, Trump’ı ve ‘‘ırkçılığı yaymasını’’ eleştirerek yanıt verdi.

‘‘İnsanlara derilerinin rengine, ulusal kökenlerine, nereden geldiklerine göre davranma biçimi, kesinlikle mide bulandırıcı’’ diye konuşan Biden, ‘‘Görevdeki hiçbir başkan bunu yapmamıştı. Asla, asla, asla. Hiçbir Cumhuriyetçi başkan bunu yapmamıştı. Hiçbir Demokrat başkan. Irkçılarımız oldu, her zaman mevcuttular. Başkan seçilmeye de çalıştılar. O bunu başaran ilk kişi’’ ifadesini kullandı.

Biden, Trump’ın ırkı, dikkatleri pandemi sürecini yönetemeyişinden uzaklaştırmak için kullandığını da ileri sürdü.

Trump: Kimse siyahlar için benim kadar fazla şey yapmadı, belki Lincoln hariç

Biden’ın yorumlarına Çarşamba günü Beyaz Saray’da düzenlediği bir basın toplantısıyla yanıt veren Trump, yönetiminin adli yargı reformu yasasını geçirmek, fırsat alanlarını genişletmek ve koronavirüs salgınından önce azınlık grupları için düşük işsizlik sayılarına ulaşmak için çaba gösterdiğini iddia etti.

‘‘Siyah Amerikalılar için, muhtemelen Abraham Lincoln hariç, herkesten daha fazla şey yaptım’’ diyen Trump, hiç kimsenin bu konuda kendisine yaklaşamayacağını savundu.

Trump’ın seçim danışmanlarından Katrina Pierson ise, hiç kimsenin Joe Biden’dan ırk adaleti konusunda ders almaması gerektiğini söyledi.

Biden, seçilmesi halinde görevde bulunduğu ilk 100 gün içinde, kurumsal ırkçılık sorununu ele almaya başlayacağını vaat ediyor. Kampanyasında ırkçılık karşıtlığına önemli bir yer veren ve seçimi kazanması için siyahların oylarına ihtiyacı olan Biden’ın Trump’ın ‘‘ilk’’ ırkçı ABD başkanı olduğu yorumu ise soru işareti uyandırdı. ABD tarihinde ilk başkan George Washington da dahil olmak üzere çok sayıda köle sahibi bulunurken, ülkenin 28. başkanı olan Woodrow Wilson’ın ismi, ırkçılık ve polis şiddetine karşı düzenlenen yakın tarihli gösterilerin ardından Princeton Üniversitesi’nin kamu politikası okulundan çıkarılmıştı. 20. yüzyılın başında ABD başkanlığı yapan Wilson, ırk ayrımcılığı politikasını savunması ve pek çok federal kurumda bu politikayı uygulamasıyla hatırlanıyor.