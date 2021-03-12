Biden salgının 1. yılında konuştu: 4 Temmuz'da barbekü partileri yapılabilecek

Biden'ın salgının birinci yılında televizyondan canlı yayınlanan konuşması, koronavirüs ve yarattığı sonuçlarla mücadele için 1,9 trilyon dolarlık bir mali teşvik tasarısını imzalamasından saatler sonra gerçekleşti. ABD Başkanı Joe Biden ulusa sesleniş konuşmasında 4 Temmuz Bağımsızlık Günü'nde ülkede bir nebze de olsa normal yaşama dönmüş olmayı hedeflediklerini söyledi.

Johns Hopkins Üniversitesi'nin çalışmasına göre ABD, dünyada Covid-19 kaynaklı en fazla ölümün gerçekleştiği ülke. Ülkede şimdiye kadar 530.000'den fazla kişi hayatını kaybetti. Dünya çapında en fazla koronavirüs vakasının görüldüğü ülke de yine ABD.

BBC Türkçe'de yer alan haber göre Biden, 4 Temmuz'a kadar az sayıdaki aile bireyleri ve arkadaşların bir araya gelmesine olanak sağlamayı hedeflediklerini de açıkladı:

"4 Temmuz'a kadar, sizin, ailenizin ve arkadaşlarınızın arka bahçenizde veya mahallenizde bir araya gelip barbekü yapıp Bağımsızlık Günü'nü kutlamanız ihtimali yüksek. Bu, çok sayıda insanın bir arada olduğu büyük etkinliklerin olacağı anlamına gelmiyor, ancak bu, küçük grupların bu uzun ve zor yılın ardından bir araya gelebilecekleri anlamına geliyor ve bu Bağımsızlık Gününü gerçekten özel kılacak. Burada yalnızca millet olarak bağımsızlığımızı değil, bu virüsten de bağımsızlığımızı kutlamaya başlayacağız. "

Biden, "Öncelikle tüm eyaletlere, 18 yaşın üzerindeki tüm erişkinlere 1 Mayıs'a kadar aşı hakkı tanımlamaları talimatı veriyoruz. Bir kez daha söylüyorum 18 yaşın üzerindeki herkese 1 Mayıs'a kadar aşı hakkı tanımlanacak. Ancak bu, herkesin anında aşı olacağı anlamına gelmez, aşı için sıraya girmiş olacaksınız" dedi.

4 Temmuz Bağımsızlık Günü, ABD'de geleneksel olarak açık hava partileriyle kutlanıyor.