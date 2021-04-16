Biden: Rusya yaptırımlarında daha ileri gidebilirdik

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya’ya yeni yaptırımların açıklanmasının ardından konuştu. Biden, “Yaptırımlarda daha ileri gidebilirdik, ancak bunu yapmamayı tercih ettim” dedi.

VOA'nın haberine göre Biden Biden Beyaz Saray’da yaptığı konuşmada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e Rusya’nın ABD seçimlerine müdahale ettiği sonucuna vardıklarını söylediğini ve yabancı bir gücün bunun sonuçlarını umursamadan ABD seçimlerine müdahale etmesine izin vermeyeceklerini belirtti.

Joe Biden, Rus lidere ABD’nin yaptırımlar konusunda daha ileri gidebileceğini net bir şekilde ilettiğini, ancak bunu yapmamayı ve orantılı olmayı tercih ettiğini söyledi. Biden, Rusya’nın “ABD demokrasisine müdahale etmeyi sürdürmesi halinde buna karşılık vermeye hazır olduklarını, bunun ABD Başkanı olarak sorumluluğu olduğunu” da belirtti.

'Gerilimi düşürme zamanı'

ABD Başkanı, Ukrayna konusunda yaşanan gerilime de değindi, gerilimin düşürülmesinin zamanının geldiğini kaydetti. Biden Rusya ile istikrarlı ve öngörülebilir bir ilişki istediklerinin de altını çizdi.

Putin ile konuşmasında, aralarındaki kişisel ve doğrudan iletişimin önemini vurguladığını kaydeden Biden, "Bu nedenle, bu yaz Avrupa'da ülkelerimizin karşılaştığı zorlukları ele alacağımız bir birebir görüşmeyi teklif ettim. Ekiplerimiz şimdi bunun üzerine çalışıyor." bilgisini verdi.

Biden, Rusya'ya yönelik açıklanan yaptırımlar arasında "Kuzey Akım 2" projesinin neden olmadığının sorulması üzerine, "Kuzey Akım 2 konusu, Avrupa'daki müttefiklerimizi etkileyen karmaşık bir konu. Bu projeye uzun süredir karşı çıkıyorum." yorumunu yaptı.