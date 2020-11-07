Biden: Oy sayımını durdurmak isteyenler var ama izin vermeyeceğim

ABD'de 3 Kasım'da yapılan başkanlık seçimlerinde oy sayım işlemleri sürüyor.

Seçimi mevcut sonuçlarla önde götüren Biden, "Henüz nihai bir zafer ilanımız yok" açıklamasında bulundu.

Yarışı açık bir üstünlükle kazanacağını, 300'den fazla delege kazanma yolunda ilerlediğini belirten Biden, 40 yıldır Demokratlara oy vermeyen Arizona'yı da kazanacağını dile getirdi.

Amerikalıların ayrışayı değil birleşmeyi istediğini belirten Biden, "Oy sayımını durdurmak isteyenler var ama buna izin vermeyeceğim. Ne kadar uzun sürerse sürsün, tüm oylar sayılacak" dedi.

Salgının daha da kötüleştiğini, ekonomik toparlanmanın yavaşladığını söyleyen Biden, "Göreve başladığım ilk günden itibaren, bu virüsü kontrol altına alma planımızı eyleme geçireceğimizi herkesin bilmesini istiyoruz" diye konuştu.