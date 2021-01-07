Biden: Onlar protestocu değil teröristti

ABD'nin yeni başkanı seçilen Joe Biden, Wilmington, Delaware'de basın toplantısı düzenledi.

Donald Trump destekçilerinin ABD Kongresi'ni işgal etmesine ilişkin konuşan Biden, "Onlar protestocu değil. Onlara protestocu demeyin sakın. Onlar bir isyancı güruh, asi, yerel teröristlerdi. Bu kadar net, Bu kadar basit" dedi.

Biden, "Bunun geleceğini göremediğimizi söyleyebilseydik keşke, ama bu doğru değil. ABD Başkanı Donald Trump, yaptığı her hareketle tüm başkanlık dönemini demokrasiye, anayasaya, hukukun üstünlüğüne saldırarak geçirdi" diye konuştu.

Biden, olayı, "ABD'nin özgür basın ve istihbarat gibi demokratik kurumlarına topyekun saldırı" olarak niteledi.