Biden: Nüfusun en zengin yüzde 1'lik kesiminin kendi payına düşeni ödeme zamanı

ABD Başkanı Joe Biden, göreve geldiğinden bu yana ilk kez Kongre’de ortak oturumda konuştu.

Konuşmasında salgına ilişkin açıklamalarda bulunan Biden, ''Yemin ederek göreve başladığımda yaşlı nüfusun yüzde 1'inden daha azı tamamen aşılanmıştı. 100 gün sonra yaşlı nüfusun yaklaşık yüzde 70'i aşılanmış durumda'' dedi.

VOA'da yer alan habere göre, konuşmasında "ekonomik büyümenin zenginlerin vergi ödemesi yoluyla orta sınıf ve yoksullara yardım edilerek sağlanabileceği" ileri süren Biden, ''Bu planlara mali kaynak nasıl sağlanacak? Yılda 400 bin dolardan az kazananlara vergi artışı getirmeyeceğim. Amerikan nüfusunun en zengin yüzde 1'lik kesiminin kendi payına düşeni ödeme zamanı'' diye konuştu.

ABD Başkanı, ''Amacım kimseyi cezalandırmak değil. Ancak orta sınıfın vergi yükünü arttırmayacağım. Bir araştırmaya göre CEO'lar işçilerin kazandığının 320 katını kazanıyor. Pandemi koşulları daha da kötüleştirdi'' ifadesini kullandı.

Çin ve Rusya'yı hedef aldı

Biden, Çin'le ilişkilere ilişkin de açıklamalarda bulundu. Biden, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'le yaptığı görüşmelerde Çin'le çatışma istemediklerini ancak Amerika'nın çıkarlarını her yerde savunacaklarını net bir şekilde ilettiğini söyledi.

Biden, "NATO ile Avrupa’da yaptığımız gibi, Hint-Pasifik bölgesinde güçlü askeri varlığımızı sürdüreceğimizi kendisine söyledim. Bir çatışma başlatmak için değil çatışmayı önlemek için'' ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Biden, ''Xi’ye pek çok lidere söylediğim şeyi, Amerika’nın insan hakları, temel özgürlükler ve ittifakları konusundaki taahhüdünden geri adım atmayacağını söyledim. Hiçbir sorumlu ABD Başkanı’nın temel insan hakları açıkça ihlal edilirken sessiz kalamayacağını ifade ettim” diye konuştu.

Biden, Rusya'ya ilişkin ise, "Rusya Devlet Başkanı Putin'e gerilim peşinde olmadığımızı ama eylemlerinin sonuçları olacağını çok net belirttim" dedi.