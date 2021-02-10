Biden, Myanmar askeri liderlerine yönelik ABD yaptırımlarını açıkladı

Myanmar'ın son genel seçimlerinin hileli olduğu iddialarını öne sürerek ülkede meydana gelen askeri darbenin bir yıllık olağanüstü hal ilan etmesi üzerine ABD Başkanı Joe Biden Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Myanmar'daki birkaç askeri liderine yaptırım uygulayacağını duyurdu.

Biden, yönetiminin "Myanmar'a yardım eden diğer varlıklar üzerinde de benzer adımlar atılarak, Myanmar'ın şu anda ABD'de tuttuğu 1 milyar dolarlık hükümet bonolarına dondurma koyacağını" kaydetti.

Biden bir basın toplantısında, "Bugün, darbeyi yöneten askeri liderleri, işletmelerini ve yakın aile üyelerini derhal cezalandırmamızı sağlayan yeni bir yürütme emrini onayladım" dedi. Biden, "Bu hafta hedeflerin ilk turunu belirleyeceğiz ve ayrıca güçlü bir ihracat kontrolü uygulayacağız" diye ekledi.

Biden, ülkenin darbeden önceli lideri Aung San Suu Kyi de dahil olmak üzere aktivistlerin ve siyasi liderlerin serbest bırakılması çağrısının ardından önümüzdeki günlerde "ek tedbirler" alınabileceğini kaydetti.

Reuters'ın aktardığına göre ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Ned Price kısa bir süre önce ABD Başkanı Joe Biden'in yaptırımların önünü açacak bir icra emrini onayladığını söylemesinin ardından Çarşamba günü yaptığı açıklamada, ABD'nin "Myanmar'daki darbeden sorumlu olanlara" önemli yaptırımlar getirebileceklerini söyledi.