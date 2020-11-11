Biden kulisinden AKP'yi üzecek iddia: Halkbank davasının savcısı bakan mı oluyor?

Rıza Sarraf'ın ABD'de tutuklanması kararını veren, ABD'deki Halkbank Davası'nın eski savcısı olan Preet Bharara'nın Biden döneminde Adalet Bakanı olacağı iddiaları ABD basınına yansıdı.

Biden yönetimiyle Erdoğan iktidarının nasıl bir ilişki kuracağı bu aralar herkesin ilk tartışma başlıklarından. Dolayısıyla bu kulis AKP cenahında dikkatle takip ediliyor.

Biden yönetimi ve Erdoğan iktidarı arasındaki ilişkinin seyrinde Halkbank dosyası önemli bir başlık olacak.

Trump yönetimi Rahip Brunson başlığında Erdoğan'dan gerekli tavizleri aldıktan sonra Halkbank dosyasında Erdoğan'ı memnun eden adımlar atmış, ABD tutuklu bulunan bankanın eski genel müdürü Hakan Atilla Türkiye'ye iade edilmişti.

Sarraf'ı tutukladı, Erdoğan'a suçlamalarda bulundu

Bharara'nın adı Türkiye'de ilk olarak Rıza Sarraf'ın tutuklanmasıyla gündeme geldi.

Türkiye'de rüşvet ve yolsuzluk suçlamalarıyla tutuklanan, bakanlara rüşvet verdiği iddialarına konu olan tapelerle gündem olan Sarraf, Erdoğan'ın ilgili hakim ve savcıları cemaat operasyonu kapsamında görevden alması sonrası serbest kalmıştı.

Türkiye'de serbest kaldıktan sonra ABD'ye giden ve burada Bharara'nın talimatıyla tutuklanan Sarraf, kefaletle serbest kalma başvurusu yapmış ancak buna itiraz eden Bharara, yaptığı itirazda Türkiye'ye kaçması durumunda iade edilmesinin imkansızlaşacağını, Sarraf'ın Türkiye’de siyasilerle işini rüşvetle gördüğünü söylemişti.

Bharara, Sarraf'a ABD'yi dolandırmak, İran'a yaptırımları ihlal, bankacılık sahtekarlığı ve kara para aklama suçlamalarında bulunmuştu.

Sonraki süreçte Sarraf itirafçı olarak Halkbank davasının "tanığı" olmuştu.

Biden-Bharara-Erdoğan üçgeni

Bugünlerde adı Biden başkanlığı döneminde Adalet Bakanlığı için geçen Bharara, Biden'ın Obama'nın yardımcılığını yaptığı dönemde yine bir Erdoğan görüşmesinde gündem olmuştu.

Bharara, o görüşmeyi, yıllar sonra yazdığı kitabında gündem etmiş, Erdoğan'ın Biden'a ilettiği talebe rağmen görevden alınmadığını söylemişti:

Basında yer aldığı gibi Obama yönetiminin son haftalarında, Erdoğan şahsen dönemin başkan yardımcısı Joe Biden’la bir araya geldi.

Yabancı bir ülkenin cumhurbaşkanı, Washington’a gelip ABD’li bir savcıya saldırabileceğini, bir Amerikan soruşturmasına kendi tarzıyla müdahale edebileceğini düşündü. İki ana gündem maddesi vardı: Kovulmam ve Sarraf’ın serbest bırakılması. 90 dakikalık görüşmenin yarısı, Sarraf davasıyla ilgiliydi.

Erdoğan’ın eşi de Jill Biden’a Sarraf davası konusunu açtı. Türk adalet bakanı, dönemin adalet bakanı Loretta Lynch’i ziyaret edip Sarraf’ın serbest bırakılmasını istedi. Erdoğan, Obama ile telefon konuşmalarında davayı tartıştı. Bunu bir düşünün.

Kovulmadım ve Sarraf serbest bırakılmadı. Ben kovulduktan sonra aylarca hapiste kalan Sarraf, fikir değiştirip hakkındaki suçlamaları kabul etti. Kendisiyle birlikte yargılanan sanık (Mehmet Hakan Atilla) aleyhine tanıklık yaptı. Bir duruşma sırasında Erdoğan’ı yolsuzlukla suçladı.

Erdoğan’ın paranoyası ve kendini koruma içgüdüsü, hiç kuşkusuz darbe girişimiyle güçlendi. Erdoğan’ın usulüne uygun olarak devam eden bir davaya şahsen müdahale etme kararı talihsiz bir şekilde otokrasiye giden yolda bir kilometre taşı oldu. Hiçbir şey bunun Amerika’da da olamayacağını söylemez.

Türkiye'de hakkında soruşturma açılmıştı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, ABD’de görülen Rıza Sarraf dava dosyasında yer alan "belge, delillerin çalıntı, sahte içerikli ve kaynağı belli olmayacak nitelikte olduğu" gerekçesiyle New York Güney Bölgesi eski savcısı Preet Bharara hakkında 2017 yılında soruşturma başlatmıştı.

AKP'den Bharara'nın Cemaatçi olduğuna ilişkin açıklamalar gelmiş, savcı, Trump'ın başkan olduğu dönemde ise görevden alınmıştı.

Bharara, görevden alınmasının Erdoğan'ın talebi sonrasında gerçekleştiğini söylemişti.

'Erdoğan görevden alınmam için ısrarcı oldu'

Bharara, konuya ilişkin, "Rıza Sarraf'la bazı şekillerde müttefik olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, benim görevden alınmam için ısrarcı oldu, bu şekilde Rıza Sarraf davasının boşa çıkacağını düşündü. Bu çok incitici bir şey. Türkiye Cumhurbaşkanı'nın ABD Başkan Yardımcısı nezdinde federal bir başsavcının kovulmasını istemesinin çok sert bir yol olduğunu düşünüyorum. ABD Başkanı'nın ulusal güvenlik danışmanı olan Michael Flynn'in de Türk hükümetiyle olan ilişkilerini biliyoruz. Kimseyi suçlamıyorum ama durum Türk hükümetinin adı geçen konularla ilgili talepleriyle alakalı gerçekten de çok daha fazla sorular sorulması gerektiğini gösteriyor" açıklamasında bulunmuştu.

Davada son durum ne?

Davanın son duruşmasında Halkbank avukatları davanın düşürülmesini talep ederken, duruşma Mart 2021'e ertelenmişti.

New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi'nde yargılanıp 32 ay hapis cezasına çarptırılan eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla ise, Temmuz 2019'da tahliye edilmiş, dönüşünce bizzat Bakan Berat Albayrak tarafından karşılanmıştı. Atilla daha sonra Borsa İstanbul'un başına geçirilmişti.

ABD'deki başkanlık seçiminin hemen öncesinde New York Times (NYT) gazetesi, AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın üst düzey yetkililer ve lobi kuruluşları aracılığıyla ABD'deki Halkbank davası sürecine etki etme girişimleriyle ilgili bir haber yayımlamıştı.