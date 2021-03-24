Biden: KDHC'nin füze testleri provokasyon değil

ABD yönetiminden üst düzey yetkililer, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nin (KDHC), geçtiğimiz hafta sonu gerçekleştirdiği kıza menzilli füze denemelerinin bir tehdit oluşturmadığını belirterek, ABD Başkanı Joe Biden'ın KDHC'yle diyaloğa açık olduğunu söyledi.

Yetkililer, KDHC'nin füze testlerinin küçük çapta olduğunu belirterek, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi yönetmeliğini ihlal etmediğini söyledi. Yetkililer, Biden yönetiminin KDHC'ye yinelik siyasi değerlendirme sürecini sonuçlandırmaya yakın olduğunu ve ulusal güvenlik danışmanı Jake Sullivan'ın gelecek hafta Japonya ve Güney Kore'deki yetkililerle söz konusu değerlendirmeleri ele alacağını dile getirdi.

Konuya ilişkin açıklama yapan Biden'sa, KDHC'nin füze testlerini "bir provokasyon" olarak görmediğini söyledi. Biden, savunma yetkililerinin füze testlerini "olağan bir faaliyet" olarak nitelediğini aktardı.

Pyongyang: ABD küstahça tavrını koruyor

Biden yönetiminin Şubat ayında KDHC'yle temas kurma girşimlerinin ardından Pyongyang, bu temas girişimlerini, Washington’un zaman kazanmak ve kamuoyu yaratmak için giriştiği “ucuz oyunlar” diye nitelemişti.

KDHC Dışişleri Bakan Yardımcısı Choe Son Hui, "ABD KDHC'ye yönelik düşmanca politikasından geri dönmediği sürece KDHC ile ABD arasında herhangi bir temas ve diyalogun mümkün olmayacağına ilişkin duruşumuzu daha önce beyan etmiştik. Bu nedenle ABD’nin bu türden girişimlerini gelecekte de görmezden geleceğiz” demişti.

ABD ordusunun el altından KDHC’ye karşı askeri tehditlerine devam ettiğini, casusluk eylemlerine giriştiğini ve KDHC’yi hedef alan saldırı niyetli ortak askeri tatbikatlarına açıkça başladığını belirten Choe Son Hui, “Bize karşı uluslararası konferans toplayarak, ‘ortak alarm’ açıklayarak ve bize karşı ithamlarda bulunarak küstahça tutumlarını korudular” demişti.