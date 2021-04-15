Biden ile Merkel Ukrayna'yı görüştü

ABD Başkanı Joe Biden ile Almanya Şansölyesi Angela Merkel dün yaptıkları telefon görüşmesinde Ukrayna'daki gerilimi konuştu.

Merkel'in ofisinden yapılan açıklamaya göre, iki lider "Rusya'nın Ukrayna sınırındaki asker sayısını azaltmasının bölgedeki gerilimi düşürmeye yardımcı olacağı" konusunda mutabık kaldı.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada ise Biden ve Merkel'in "Ukrayna sınırında ve işgal edilmiş Kırım'da Rus askeri yığınağından endişelerini ifade ettiği ve Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne desteklerini yinelediği" belirtildi.

Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer dün ARD kamu televizyonuna verdiği demeçte Rusya'nın bölgede provokasyon yaptığını ileri sürmüş ve "Ukrayna ile birlikte bu oyuna çekilmeyeceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

Kremlin Rus ordusunun Ukrayna sınırı boyunca askeri faaliyetlerinin kimseye bir tehdit oluşturmadığını, Rusya'nın kendi sınırları içindeki askeri faaliyetlerinin bir endişe konusu olamayacağını dile getirmişti.