Biden ile görüşen Şi: Çatışma felaket olur

ABD Başkanı Joe Biden, göreve gelmesinin ardından Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile ilk telefon görüşmesini yaptı. Ay takvimine göre Çin'in Yeni Yılı arifesinde gerçekleşen görüşmede Biden'ın Çin'in yeni yılını kutladığı belirtildi.

Biden ABD'nin Çin'i hedef aldığı Tayvan, Hong Kong ve Şincan gibi konularda Washington'un "endişelerini" dile getirirken, Şi bu konuların Çin'in ulusal egemenlik ve toprak bütünlüğünü ilgilendiren iç meseleleri olduğunu vurguladı.

Beyaz Saray'dan görüşme sonrası yapılan açıklamada "Başkan Biden Pekin'in baskıcı ve adil olmayan ekonomi uygulamaları, Hong Kong'daki baskı, Sincan'daki insan hakları ihlalleri ve Tayvan dahil bölgede artan hak iddialarına ilişkin temel endişelerinin altını çizdi" denildi. Açıklamada ayrıca ikilinin Covid-19 pandemisi, küresel sağlık güvenliği, iklim değişikliği ve silahların yayılmasını önleme konularını da görüştükleri bildirildi.

Şi: Diyalog mekanizmaları yeniden kurulmalı

Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Şi Cinping görüşmede iki ülke arasında işbirliğinin "tek doğru seçenek" olduğunu belirtti ve herhangi bir çatışmanın iki ülke için de bir felaket anlamına geleceğini vurguladı.

ABD ile Çin'in herhangi bir yanlış anlamayı önlemek için çeşitli diyalog mekanizmalarını yeniden kurması gerektiğini ifade eden Şi, bölgesel, uluslararası ve ikili ilişkilerle ilgili birçok konuda iki ülkenin dışişleri bakanlıkları arasındaki ilişkinin derinleştirilebileceğini, ayrıca iki ülkenin orduları ile ekonomi, finans ve adli kurumları arasında da daha fazla iletişimin sağlanabileceğini söyledi.

Tayvan, Hong Kong ve Şincan'la ilgili konuların Çin'in toprak bütünlüğü ve egemenliğini ilgilendirdiğini belirten Şi, ABD'nin bu konularda gerilimi tırmandırmaktan uzak bir tutum sergilemesini umduğunu ifade etti.

Biden'ın yaklaşık 10 yıl önce Çin'i ziyareti sırasında ABD'yi "olasılıklar" diye tarif ettiğini hatırlatan Şi, bu "olasılıkların" Çin-ABD ilişkilerinin iyileştirilmesine doğru bir işaret olmasını umduğunu söyledi.

ABD Başkanı Biden ise görüşmenin ardından yaptığı açıklamada "Bugün Başkan Şi ile Çin halkını yeni ay yılı dolayısıyla kutlamak için konuştum. Aynı zamanda Pekin'in ekonomiyle ilgili uygulamaları, insan hakları ihlalleri, Tayvan'a baskı hakkındaki endişeleri paylaştım. Ona Amerikan halkının yararına olduğu konularda Çin'le çalışacağımı söyledim" dedi.

Pentagon'da 'Çin Görev Gücü'

Şi ile görüşmesinden birkaç saat önce ABD Savunma Bakanlığı'nı (Pentagon) ziyaret eden Biden "Çin Görev Gücü" adı altında bir birim kurulduğunu ve bu birimde Çin'in askeri adımlarını yakından izleyeceklerini duyurmuştu. Pentagon'dan yapılan açıklamada da "Çin Görev Gücü'nün ana odağının, Çin'e yönelik politika, program ve süreçlerinin analizi olacağı" belirtilmişti.