Biden ile başkan yardımcısı adayı Harris'in dedikleri çelişiyor

Joe Biden, başkan olursa Covid-19'un yayılmasına karşı mücadele kapsamında ülke çapında maske takılmasını zorunlu hale getirme vaadinde bulundu, ancak başkan yardımcısı adayı Kamala Harris, konuyla ilgili çelişkili bir söylemde bulundu.

Harris ile Pazar günü yapılan bir CNN söyleşisi esnasında, Biden'ın Başkan Yardımcısı Adayı, maske zorunluluğu üzerinde durdukları yere dair cevap vermekten kaçan bir tutum sergiledi.

Dana Bash ile konuşan Harris, Biden'ın maske takmayı bir “standart” hale getireceğini, ancak bir zorunluluk olmadığını söyledi.

Harris şöyle konuştu:

"Büyük Birader'le ile ilgili değil. Bu sadece bir liderin kriz zamanlarında söylediklerini söylemekle ilgilidir. İkinci Dünya Savaşı'na bakarsınız, liderlerin büyük buhranda dediğine bakarsınız, millet ve kolektif uğruna her birimiz fedakarlık yapmalıyız, konu da bu”

Harris, ancak maske takmanın zorunlu mu olacağı sorusuna cevap vermekten kaçındı ve "standart olacağını" söyledi.

Standartla zorunluluğun ayrı şeyler olduğu ve doğrudan maske takmanın federal bir zorunluluk olup olmayacağı sorulduğunda Harris, "Bu bir standart olacak" diye yanıtladı.

Biden ise öncesinde yaptığı bir paylaşımda maske takmanın zorunlu olması gerektiğini savunduğunu ilan etmişti.

As president, I will:



- Call for nationwide mask mandates

- Implement widespread testing

- Accelerate the development of treatments and vaccines



I’m ready to work on day one to contain the spread of this virus and get our country back on track.