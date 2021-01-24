Biden hükümeti İsrail için 'normalleşme' çalışmalarına devam edecek

ABD Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, İsrailli yetkililerle yaptığı görüşmelere yönelik Pazar günü yaptığı açıklamada, Joe Biden yönetiminin "bölgesel güvenlik konularında İsrail ile yakın çalışacağını" ve "ülkenin bölgesel normalleşme anlaşmalarına" yönelik çalışmaları devam ettireceğini söyledi.

Sullivani Cumartesi günü İsrail Ulusal Güvenlik Danışmanı Meir Ben Şabat’la "İsrail’in BAE, Bahreyn, Sudan ve Fas ile olan normalleşme düzenlemelerinin başarısı da dahil olmak üzere, önümüzdeki aylarda ortaklığı geliştirme fırsatlarını" tartıştıklarını söyledi.

Açıklamada Sullivan ayrıca yakın vadede "stratejik diyalog" başlatmak için bir görüşme çağrısında bulundu.

ABD'nin bir önceki yönetimi İsrail'e bölgede diplomatik meşruiyet sağlama amacıyla BAE, Sudan, Fas gibi bir dizi ülkenin İsrail'le "barış anlaşması" imzalamasına aracı olmuştu.