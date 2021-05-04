Biden: Haziran ayında Putin ile görüşmeyi umut ediyorum

ABD Başkanı Biden, haziran ayında yapacağı Avrupa ziyareti sırasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmeyi beklediğini söyledi.

Sputnik'te yer alan habere göre, Biden, İngiltere'de 11-13 Haziran tarihlerinde düzenlenmesi planlanan G7 zirvesi sırasında Putin ile görüşüp görüşmeyeceğine dair sorulan soruya, "Beklentim ve umudum bu yönde. Bunun üzerinde çalışıyoruz" şeklinde yanıt verdi.

Biden ile Putin 13 Nisan'da bir telefon görüşmesi yapmıştı. Beyaz Saray görüşmede Biden'ın Putin'e "gelecek aylarda üçüncü bir ülkede" bir zirve önerdiğini duyurmuştu. Biden daha sonra yaptığı bir açıklamada Putin'e "bu yaz Avrupa'da" görüşmeyi önerdiğini söylemişti.