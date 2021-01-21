Biden: Covid-19'dan ölümler gelecek ay 500 bini geçebilir

ABD'nin yen başkanı Joe Biden, görevinin ilk gününde Covid-19'a ilişkin birkaç kararname imzaladı. Biden, imzaların ardından, yönetiminin Covid-19 planlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Biden, 100 günde 100 milyon ABD'liyi aşılamayı planladıklarını söyledi.

Beyaz Saray'da basın açıklaması yapan Biden, "İşler iyiye gitmeden önce kötüye gidecek. Bu duruma bir gecede gelmedik, işleri tersine çevirmek de aylar alacak" dedi.

Biden, pandemiyle mücadelenin etkisini gösterene kadar ölüm sayılarının artacağını söyledi. Biden, ülkedeki ölüm sayısının önümüzdeki ay 500 bin'i geçeceğini kaydetti.