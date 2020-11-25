Biden: Bu üçüncü Obama dönemi değil

ABD Başkanı seçilen Joe Biden dün kabinesine seçtiği bazı isimleri tanıttığı basın toplantısının ardından verdiği ilk mülakatta başkanlık döneminin "Üçüncü Obama dönemi" olarak nitelenemeyeceğini söyledi.

NBC News'tan Lester Holt'un sorularını yanıtlayan Biden, daha önce Obama yönetiminde yer almış isimlere kabinesinde yer vermesiyle ilgili olarak "Üçüncü bir Obama dönemi yaratmaya çalışıyor" şeklindeki yorumlar hakkında "Bu üçüncü bir Obama dönemi değil" dedi.

"Obama-Biden yönetiminde karşılaştığımız dünyadan tamamen farklı bir dünya ile karşı karşıyayız" diyen Biden, Trump'ın tabloyu değiştirdiğini ifade etti.

'Devri sabık yaratmayacağız' mesajı

Yönetiminin "Demokrat Parti'nin yanısıra Amerikan halkının da yelpazesini" temsil edeceğini söyleyen Biden, Trump'a oy vermiş bir Cumhuriyetçiyi dahi yönetimine atamayı düşündüğünü söyledi ve "Bu ülkenin birleşmesini istiyorum" dedi.

Öte yandan Biden, Trump'ın Ocak ayında görevden ayrılmasından sonra hakkında açılabilecek soruşturmalardan da uzak duracağı mesajını verdi. Biden, Trump ve müttefiklerini soruşturmak için "Adalet Bakanlığı'nı kendi aracı olarak kullanmayacağı"nı belirtti.

Seçildikten sonra "20'nin üzerinde dünya lideri"yle görüştüğünü söyleyen Biden "Gerçekten heyecanlılar" ifadesini kullandı.

Blinken: Dünyanın sorunlarını tek başımıza çözemeyiz

Öte yandan Biden'ın dün Wilmington'da düzenlediği basın toplantısında Dışişleri Bakanı olarak seçtiğini açıkladığı Antony Blinken'ın ilk mesajı "diğer ülkelerle işbirliği" oldu.

Blinken "Seçilmiş başkanın söylediği gibi dünyanın sorunlarını tek başımıza çözemeyiz. Diğer ülkelerle birlikte çalışmamız gerek. Onların işbirliğine, ortaklığına ihtiyacımız var" dedi.