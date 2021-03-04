Biden: Amerika’nın kaderi hiç olmadığı kadar kıyılarımızın ötesindeki olaylarla bağlantılı

ABD Başkanı Joe Biden göreve başlamasından 45 gün geçtikten sonra Geçici Ulusal Güvenlik Strateji Belgesi’ni yayımladı.

“Bugün Amerika’nın kaderi geçmişte hiç olmadığı kadar kıyılarımızın ötesindeki olaylarla bağlantılı” diyen Biden bunlar arasında pandemi, ekonomik darboğazın yanısıra Çin ve Rusya ile büyüyen rekabeti saydı.

Biden’ın ABD’nin gerileyen hegemonyasını yeniden kazanması için kullandığı kavram ise yine “demokrasi” oldu.

“Modelimizin tarihin bir kalıntısı olmadığını ve geleceğimize sözümüzü gerçekleştirmenin en iyi tek yolunun bu olduğunu kanıtlamalıyız” diyen Biden “Ve eğer demokratik ortaklarımızla güçlü ve güven içinde birlikte çalışırsak her türlü zorlukla başa çıkabiliriz” ifadelerini kullandı.

Biden “ABD bugünün meydan okumalarına yanıt verebilmemiz için kalıcı avantajlarını yenilemelidir. Ekonomik kurumlarımızı yeniden daha iyi inşa edeceğiz ve uluslararası kuruluşlardaki yerimizi geri isteyeceğiz, değerlerimizi ülke içinde yükseltecek ve tüm dünyada onları savunmak için konuşacağız, bir yandan önce diplomasiyle liderlik ederken askeri yeteneklerimizi modernize edeceğiz ve Amerika’nın eşsiz müttefik ve ortaklık ağını yeniden canlandıracağız” dedi.

Ülke içinde orta sınıfın takviye edilmesinden, sağlık hizmetlerini iyileştirilmesinden, her türlü “çeşitlilik”ten vb. söz eden Biden bunun ABD’nin uzun vadeli uluslararası çıkarlarına hizmet edeceğini ifade etti.

“Amerika’nın bütünleşmesi ve uluslararası işbirliğine ihtiyaç hiç olmadığı kadar büyük” diyen Biden “Ancak dünya çapında demokrasiler, bizimki de dahil, giderek daha fazla kuşatma altında” ifadesini kullandı.

ABD’nin en güçlü askeri varlığının Pasifik bölgesi ve Avrupa’da olacağını söyleyen Biden, belgede Çin’e karşı atacağı adımlara geniş yer verdi. Çin’in komşularını yakından desteklemeye devam edeceklerini kaydeden Biden, Çin’e bağlı ada Tayvan’ı ise “kritik bir ekonomik ve güvenlik ortağı” olarak niteledi ve desteklediklerini söyledi.

Ortadoğu’da ise ABD’nin askeri varlığını “doğru ölçüde” tutacaklarını dile getiren Biden, İran’a karşı bölgedeki müttefiklerini destekleyeceklerini söyledi. Biden İsrail’in “güvenliğine” bağlılıklarının devam ettiğini de belgede dile getirdi.