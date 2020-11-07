Biden ABD başkanlık seçimlerini kazandı

Pensilvanya'da sonuçların açıklanmasıyla birlikte ABD Başkanlık Seçimleri'nin kesin sonucu belli olmuş oldu.

AP'nin aktardığı verilere göre Demokrat Parti'nin adayı Joe Biden Pensilvanya'da da kazanarak toplam 284 delegeyi garantilemiş oldu. Başkan olabilmek için 270 delegeyi garantilemek yeterli.

Biden'in kazandığının duyurulmasından dakikalar önce ABD'nin 45. Başkanı Donald Trump, seçimlerin galibinin kendisi olduğunu iddia etmişti.

Trump: Hakeden başkanın makamı alacağından emin olacağız

Başkan Donald Trump, Joe Biden’ın zaferini kabul etmeyi reddetti ve "haklı kazananın makamı almasını" sağlamak için davaları açmaya başlayacağına söz verdi.