Biden ABD başkanlık seçimlerini kazandı

ABD Başkanlık Seçimleri'nde Demokratların adayı Joe Biden, gerekli olan 270 delege sınırını aştı.

Haber Merkezi

Pensilvanya'da sonuçların açıklanmasıyla birlikte ABD Başkanlık Seçimleri'nin kesin sonucu belli olmuş oldu.

AP'nin aktardığı verilere göre Demokrat Parti'nin adayı Joe Biden Pensilvanya'da da kazanarak toplam 284 delegeyi garantilemiş oldu. Başkan olabilmek için 270 delegeyi garantilemek yeterli.

Biden'in kazandığının duyurulmasından dakikalar önce ABD'nin 45. Başkanı Donald Trump, seçimlerin galibinin kendisi olduğunu iddia etmişti.

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