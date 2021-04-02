Beyza Yurttaş eski sevgilisi tarafından darp edildi

Antalya'nın Alanya ilçesinde yaşayan 24 yaşındaki Beyza Yurttaş, 3 gün önce eski sevgilisi B.Y. tarafından Avsallar Mahallesi'nden otomobille alınarak, darp edildi. Bayılana kadar darp edilen Yurttaş, daha sonra B.Y. tarafından evinin önüne bırakıldı.

DHA'nın haberine göre, bir elektrikçinin baygın halde bulduğu Yurttaş, daha sonra jandarmaya giderek B.Y.'den şikayetçi oldu. Jandarma olayın ardından B.Y.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Karakolda ifade veren B.Y. işlemlerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sosyal medyada dün hızla yayılan fotoğraf ve yayımlanan haberlerin ardından B.Y. tekrar gözaltına alındı. Dün akşam adliyeye sevk edilen B.Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

'Ölümle tehdit ettiler'

Yaşadıklarını anlatan Beyza Yurttaş, olay günü kaçmak için şehir dışına gitmeyi planladığını söyledi. Yurttaş, "Evli olduğunu öğrendim ve iki hafta önce ayrıldım. Şanlıurfa'ya gittim. Geri geldiğimde erkek kardeşi aradı, beni ölümle tehdit ettiler. Karakola gittim şikayetçi oldum, tam karakoldan çıkarken eşi bana saldırdı. Ondan da şikayetçi oldum. Dışarıda bana tekrar saldırmayacağının garantisi yok. Daha önce de birçok kez darp etmişti" dedi.