Beyza Buldağ’ın 8 yıla kadar hapsi isteniyor

AKP'li Melih Bulu’nun, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü'ne kayyum atanmasının ardından başlayan protestolar kapsamında çok sayıda öğrenci tutuklanmış, bazıları ise ev hapsi cezasına çarptırılmıştı.

"Boğaziçi Dayanışması" adlı Twitter hesabını yönettiği iddiasıyla tutuklanan ve ardından yapılan itirazla tahliye edilen Mimar Sinan Üniversitesi öğrencisi Beyza Buldağ hakkındaki iddianame hazırlandı.

Cumhuriyet'ten Tuğba Özer'in haberine göre, Buldağ’ın, Twitter’da “Boğaziçi Dayanışması" ve “Boğaziçi Direnişi” isimli hesaplardan yapılan toplam 20 paylaşım nedeniyle "Suç İşlemeye Tahrik" ve "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik" suçlamalarından 18 aydan 8 yıla kadar hapsi isteniyor.

Buldağ ifadesinde, paylaşımları kendisinin yapmadığını, hesabın kendisine ait olmadığını belitmişti.