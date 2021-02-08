Beyza Buldağ'ı tutuklayan hakimin ilginç günübirlik görevi!

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (MSGSÜ) Sinema ve Televizyon Bölümü öğrencisi Beyza Buldağ, Boğaziçi Dayanışması sosyal medya hesabını yönettiği iddiasıyla ve hesaptan Erdoğan'a yönelik olarak yayımlanan mektup nedeniyle "halkı kin, nefret ve düşmanlığa tahrik", "suç işlemeye tahrik" suçlamalarıyla dün tutuklandı.

Bağımsız Milletvekili Ahmet Şık, Buldağ'ı tutuklayan hakimle ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Şık, Sulh Ceza Hakimi Ramazan Çiçek’in, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın korumaları tarafından saldırıya uğrayan avukat Avukat Sertuğ Surenoğlu aleyhinde karar verilmesi için bir günlüğüne soruşturmaya atanan hakim olduğunu söyledi.

Şık ayrıca "Hakim Ramazan Çiçek’le sanıkları arasında olduğum ve ilk derece mahkemesinde 'FETÖ’cülükten' ceza aldığım Cumhuriyet gazetesine yönelik komplo davasında görevli olmasından tanışıyoruz" diye yazdı.