Boğaziçi Üniversitesi'nde kayyum rektör atamasına karşı başlayan protesto eylemlerine sosyal medyadan destek verdikleri için tutuklanan Beyza Buldağ ve Muhammed Ünal tahliye edildi.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (MSGSÜ) öğrencisi Beyza Buldağ, Twitter'daki Boğaziçi Dayanışma (@boundayanisma) hesabını yönettiği iddiasıyla 7 Şubat'ta İzmir'de gözaltına alınmış ve getirildiği İstanbul'da "Anıl ve Şilan'a özgürlük" tweetleri gerekçe gösterilerek tutuklanmıştı.

Buldağ'ın avukatlarının yaptıkları ikinci itirazın ardından savcılık tahliye kararı verdi.

HDP Gençlik Meclisi üyesi Muhammed Ünal da Boğaziçi Üniversitesi eylemlerine dair sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek 7 Şubat'ta gözaltına alınmış ve ertesi gün tutuklanmıştı. Buldağ'ın ardından Ünal da bugün tahliye edildi.