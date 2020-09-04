Beyrut'taki patlamada yıkılan binada bir ay sonra ‘hayat belirtisi’

Lübnan’da bir ay önce Beyrut Limanı’nda meydana gelen patlama sırasında yıkılan bir binanın enkazında hâlâ sağ kalan bir kişinin olabileceği belirtildi.

TOPOS CHILE adlı Şilili arama kurtarma ekibi, tarama cihazıyla yaptıkları çalışmada enkazın zemin katı yakınlarında nabız ve nefes sesi belirtilerine rastladıklarını duyurdu.

El Cezire’ye konuşan bir TOPOS CHILE üyesi, seslerin bir çocuğa ait olabileceğini tahmin ettiklerini, ayrıca enkazda bir de cesedin bulunduğunu tespit ettiklerini söyledi.

4 Ağustos’ta meydana gelen Beyrut Limanı’ndaki patlamada 191 kişi yaşamını yitirmiş, 6 binden fazla kişi yaralanmıştı. Arama kurtarma çalışmaları sonlandırılmıştı.

Ancak hâlâ kentin sokaklarında olan Şilili ekibin arama kurtarma köpeklerinin enkaza yönelmesiyle sözkonusu sesleri saptadıkları bildirildi.

Beyrut’ta TOPOS CHILE ile birlikte çalışan Edward Bitar, enkazda kullandıkları sensör sayesinde dakikada 18 nefes alışveriş sesi saptadıklarını söyledi. Bitar “Umutlarımızı düşük tutmaya çalışıyoruz. Eğer birisine ulaşırsak bu bir mucize olur” dedi.

Bitar yıkılan binanın sahibinin olay sırasında içeride kimsenin olmadığına şahitlik ettiğini ancak bazı görgü tanıklarının patlamadan sonra enkazdan gelen kokularla ilgili güvenlik güçlerine başvurduklarını da söyledi.

Enkazda dün sabah yeniden başlayan çalışmalarda ise henüz bir sonuca ulaşılamadı.