Beyrut'da eylemciler Göç İşleri Bakanlığı ve Çalışma Bakanlığı'nı sardı

Lübnan Ulusal Haber Ajansı, Beyrut'taki protestocuların Çalışma Bakanlığı ve Göç İşleri Bakanlığı binalarını kuşattığı haberini geçti.

Lübnan medyasına göre göstericilerden oluşan kalabalık kordon altına alınmış bölgeye girmeye çalışırken parlamento meydanının girişinde yangın çıktı.

Günün erken saatlerinde, polisin parlamento binası yakınındaki eylemcilere göz yaşartıcı gaz ve plastik mermiyle saldırmıştı.

Beyrut'ta en az 158 kişinin ölümüne ve yaklaşık 5.000 kişinin yaralanmasına neden olan ve Beyrut'un bir bölümünü harabeye çeviren amonyum nitrat patlamasının ardından Cumartesi günü Beyrut'ta kitlesel hükümet karşıtı protestolar patlak verdi. İnsanlar limanda yaşanan trajik olayın neden olduğuna inandıkları yolsuzluğa öfkelerini göstermek için sokaklara çıktı. Göstericiler ayrıca, Lübnan'ın 1990'daki iç savaşın sona ermesinden bu yana gördüğü en kötü ekonomik krizin sorumlusu olarak gördükleri hükümeti istifa etmeye çağırıyorlar.

Protestoların başlamasından saatler sonra Lübnan Başbakanı Hasan Diab, gerekli "yapısal reformların" uygulanmasını başlatmak için Pazartesi günü erken bir parlamento seçimi yapılmasını önerdi.