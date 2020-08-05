Beyrut Limanı'ndaki patlayıcı maddeler için 6 kez yargıya başvurulduğu ortaya çıktı

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta meydana gelen, 100 kişinin hayatını kaybettiği ve 4 bin kişinin de yaralandığı patlama hakkında konuşan Lübnan Gümrük Genel Müdürü Bedri Zahir, "Beyrut Limanı'ndaki patlayıcı maddelerin oluşturduğu tehlike için 6 kez yargıya başvuruda bulunduk" dedi.

'Büyük ihtimalle havai fişekler vardı'

Söz konusu patlayıcıların oradan çıkarılmasını talep ettiklerini ancak hiçbir karşılık bulamadıklarını savunan Zahir, patlamanın nedeni için ise uzmanların raporunu beklediklerini ifade etti.Zahir, ayrıca Beyrut Limanı'nda havai fişeklerin olup olmadığına dair bir soru üzerine de "Büyük ihtimalle havai fişekler vardı" dedi.

'Patlamanın zararı 3-5 milyar dolar'

Patlamanın başkent Beyrut'ta neden olduğu maliyete ilişkin konuşan Beyrut Valisi Mervan Abbud ise patlamanın 3 ila 5 milyar dolar hasara yol açtığını belirtti.

Beyrut Limanı'nda dün patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda önce yangın çıkmış, ardından tüm Beyrut'u sarsan çok güçlü bir patlama meydana gelmişti. Lübnan Kızılhaçı, Beyrut'ta meydana gelen patlamada 100 kişinin hayatını kaybettiğini, 4 bin kişinin ise yaralandığını bildirmişti.