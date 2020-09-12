Beyrut Limanı’nda 143 konteynerde daha patlayıcı madde bulundu

Lübnan’ın başkentindeki Beyrut Limanı’nda, 12 numaralı depoda, geçtiğimiz 4 Ağustos'ta 2 bin 750 ton amonyum nitrat patlamış, patlamada en az 190 kişi yaşamını yitirmiş, 6 bin 500’den fazla kişi yaralanmıştı.

Lübnan Ordusu yetkilisi Roger Khoury yaptığı açıklamada, ordunun mühendislik ve bakım ekiplerinin Beyrut Limanı’nda meydana gelen yıkıcı patlamadan bu yana patlayıcı madde yüklü çok sayıda konteynerin bulunduğunu söyledi. Khoury, "15 yıldan uzun süredir limanda depolanan ve patlayıcı madde içeren toplam 143 konteyner daha bulundu" dedi.

Geçtiğimiz haftalarda da limanın 9 nolu giriş kapısı yakınlarında bulunan bir konteyner içinde 4 ton 350 kilogram amonyum nitrat bulduklarını hatırlatan Khoury, konteynerin bir çöp sahasına taşınarak imha edildiğini açıkladı.