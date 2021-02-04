Beyoğlu'nda 'Pandemide Emekçiler' sergisi açıldı

Patronların Ensesindeyiz Beyoğlu Kültür Sanat Emekçileri Dayanışma Ağı “Pandemide Emekçiler” konulu bir sergi açtı. Beyoğlu Semt Evi’nin ev sahipliğini yaptığı sergi mahalle halkının da ilgisini çekti.

Kültür sanat emekçileri, pandemi ile beraber daha da görünür olan sorunlarına çözüm yolları aramak için, dayanışma ve mücadele için aylar önce bir araya gelmişlerdi. Beyoğlu’nun çeşitli yerlerine taleplerini dile getiren afişler asan emekçiler, pandemi ile beraber üretmenin de güçleştiğini, serginin hem üretimlerini halkla buluşturmak hem de kolektif üretimin bir parçası olmak açısından kendileri için çok değerli olduğunu söylüyorlar.

Sergi bir ay daha Beyoğlu Semt Evi’nde ziyaretçilere açık olacak. Bu sırada Beyoğlu Kültür Sanat Emekçileri Dayanışma Ağı yeni sergiler ve çeşitli üretimler için hazırlıklar yapmaya devam edecek.