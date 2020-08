İstanbul'da yaklaşık beş aydır pandemi nedeniyle kapalı olan Beyoğlu Sineması 7 Ağustos'ta açılıyor.

Beyoğlu Sineması 7 Ağustos Cuma günü Türkiye’nin ve dünyanın farklı şehirlerinden ilham alarak hazırlanan dokuz filmlik özel bir seçkiyle kapılarını tekrar açacak.

Sinema yeniden açılışını "Normali yeniden tanımlıyoruz ve bildiğimiz her şeyi en baştan, yeniden öğreniyoruz. Bunu en iyi bildiğimiz yolla, filmlerle yapıyoruz. Şehirlerde kaybolan karakterlerin hayallerine ortak oluyor, günahlarına şahitlik ediyor, pişmanlıklarına iç burkuyoruz. Şehre dönüyoruz! Sinema salonlarına dönüyoruz!" mesajıyla duyurdu.

"Şehre Dönüş" seçkisindeki filmler ise şöyle:

Bizim Büyük Çaresizliğimiz (Yönetmen: Seyfi Teoman), Saklı / Caché (Yönetmen: Michael Haneke), Frances Ha (Yönetmen: Noah Baumbach), Yaşamın Kıyısında / Manchester by the Sea (Yönetmen: Kenneth Lonergan), Muhteşem Güzellik / The Great Beauty (Yönetmen: Paolo Sorrentino), Kare / The Square (Yönetmen: Ruben Östlund), İki Gün Bir Gece / Two Days, One Night (Yönetmen: Jean-Pierre Dardenne, Luc Dardenne), Victoria (Yönetmen: Sebastian Schipper), Yozgat Blues

(Yönetmen: Mahmut Fazıl Coşkun).

Sinema, gösterimler sırasında maske takmanın zorunlu olduğunu ve izleyiciler arasında her yönde en az bir koltuk boşluk bırakılacağını, salon kapasitesinin en fazla yüzde 50'si kadar bilet satılacağını duyurdu.