Beyoğlu Polis Merkezi'nde öldürülmüştü: 14 yıl sonra gelen karar

Nijeryalı Festus Okey 2005 yılında futbolcu olma hayaliyle Türkiye’ye gelmişti. 20 Ağustos 2007'de arkadaşı M.O. ile birlikte Beyoğlu'nda sivil polislerce gözaltına alındı. Beyoğlu Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürülen Okey, burada silahla vurularak öldürüldü. Henüz 25 yaşındaydı.

Tazminat kararı da çıkmıştı

Başta ailesi olmak üzere birçok sivil toplum örgütünün ısrarlı takibiyle yargılama çok ağır da olsa yürütüldü. Festus Okey’in kardeşi Tochukwu Gamaliah Ogu’nun 2018 yılında yaptığı başvuru Anayasa Mahkemesi tarafından gündeme alındı. Anayasa Mahkemesi, Nijeryalı Festus Okey’in İstanbul Beyoğlu Polis Merkezi’nde bir polis tarafından vurularak öldürülmesine ilişkin başvurusunu karara bağladı. Yüksek Mahkeme; Anayasa'nın 17. maddesinde güvence altına alınan yaşam hakkının usul ve maddi boyutlarının ihlal edildiğine, bu nedenle başvurucuya net 80 bin TL manevi tazminat ödenmesine karar verdi. Geçtiğimiz günlerde verilen bu karar sonrası bugün de davada önemli bir gelişme yaşandı.

14 yıl sonra gelen karar

Evrensel'den Meltem Akyol’un haberine göre, Nijeryalı Festus Okey'in 14 yıl önce Beyoğlu Polis Merkezi'nde bir polis tarafından vurularak öldürülmesine ilişkin İstanbul 21. Ağır ceza'da açılan davada karar çıktı. Festus Okey’in ölümüne ilişkin davada, polis memuru Cengiz Y.'nin “taksirle ölüme neden olmak” suçundan 6 yıla kadar hapsi isteniyordu. Daha önce 2 kez Yargıtay tarafından yeniden görülmesi için kararı bozulan dosyada mahkeme 3. kez kararını verdi. Mahkeme sanık polis memuru Cengiz Y.’yi “olası kasıtla öldürme” suçundan öncelikle 20 yıl hapis cezasına çarptırdı. Sanığın duruşmadaki iyi halini göz önüne alan mahkeme indirim uygulayarak cezayı 16 yıl 8 aya düşürdü.