Beylikdüzü'nde yıkım sırasında binanın bir kısmı çöktü

İstanbul Beylikdüzü Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda saat 15.30 sıralarında bir inşaat firması tarafından yıkımı yapılan binanın bir kısmı şiddetli bir şekilde çöktü. Çökme sebebiyle etrafa taş parçaları saçılırken, etrafı da büyük bir toz bulutu kapladı.

DHA'nın haberine göre, yıkımı yapılan binanın yanındaki binanın camları da taş parçaları sebebiyle kırıldı. Binada yaşayanlar panikle kendilerini dışarı attı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri çökme alanında inceleme yaptı.

Dairesine taş parçaları isabet eden iş güvenliği uzmanı Merve Akgül, “Ben iş yerindeydim annem aradı beni ağlayarak evin camları indi diye. Dün zaten yıkıma başladılar o halde bırakıldığını görünce belediyeye de haber verdim" diye konuştu.

Öte yandan, çökme sonrası etrafa saçılan toz bulutu vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Görüntülerde, caddeyi tamamen toz bulutu kapladığı görülüyor. Dün de aynı şekilde binanın bir kısmının hiçbir güvenlik tedbiri alınmadan yıkıldığı söyleniyor.