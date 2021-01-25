Beylikdüzü'nde bir işçi 10 metre derinliğindeki kuyuya düştü

İstanbul Beylikdüzü'nde bir işçi, inşaatında çalıştığı evin bahçesinde bulunan 10 metre derinliğindeki kuyuya düştü.

Çığlıklarını duyup yardıma koşan arkadaşlarının itfaiye ve sağlık ekiplerine haber vermesi üzerine yaralı olarak kurtarılan işçi, hastaneye kaldırıldı.

DHA'nın haberine göre olay, saat 13.00 sıralarında Sahil Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerindeki bir evin inşaatında çalışan işçi, yaklaşık 10 metre derinliğindeki kuyuya düştü. İşçinin yardım çığlıklarını duyan arkadaşları durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaklaşık 20 dakikalık bir çalışma sonucunda işçiyi düştüğü kuyudan kurtardı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan işçi, hastaneye kaldırıldı.