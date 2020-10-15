Beykoz’daki kaçak fabrika mührü kırıp çalışmaya devam etti, halk sokağa indi

İstanbul Beykoz Akbaba Mahallesi’nde 6 ay önce faaliyete geçen kaçak fabrika mühürlenmesine rağmen çalışmaya devam ediyor.

Zabıtalarca mühürlenen fabrika, "tadilat yapacağız" denilerek alınan izinle gece saatlerinde üretime devam ediyor.



Mahalledeki koku ve dumanı fark eden yurttaşlar, tepkilerini sokağa çıkarak gösterdiler. Durumu belediye ve polis ekiplerine bildiren mahalleliler, bölgeye gelen ekiplere de tepkilerini dile getirdiler.

Yurttaşların tepkisinin ardından işçileri kaçırdılar

Mahallelilerin sokağa inmesinin ardından fabrika hemen çalışmaları durdurdu. İşçileri iş yerinden yollayan fabrika yetkilileri, tadilat yaptıklarını dile getirdi.

Tadilat yapıyoruz diyerek mühür kırdılar, çalışmaya devam ettiler



soL’a açıklamalarda bulunan mahalle sakinleri, "Fabrikayı geçen sefer mühürlemişlerdi. 'Tadilat yapıyoruz' diyerek izin alıp, tadilat adı altında üretime devam etmişler. Bugün polis tekrar mühürledi, 'Bir daha çalışırsa arayın, yine geleceğiz' dedi. Çalışmayı durdurdu’’ diyerek yaşadıklarını durumu dile getirdi.

Cezai işlem uygulanmadı

Mührünü kırarak üretime devam eden fabrikaya herhangi bir cezai işlem ise uygulanmadı. Ceza kesilip kesilmediğini ekiplere soran bir yurttaş aldıkları cevabı şöyle anlattı:

"Mühürlü burası, normalde yasak çalışması, polisin anlattığına göre, yasak işlem yapmışlar fabrikayı açmakla. Cezai işlem yaptınız mı diye sorduk ancak yapılmadığı yanıtı aldık. Neden ceza yazmadıklarını sorduk, böyle bir yetkimiz yok, sadece işleri durdurabiliriz dediler."