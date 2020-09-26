Beykoz’da ormanlık alanda yangın

İstanbul Beykoz'da ormanlık alanda yangın çıktı.

Haber Merkezi

Beykoz Yenimahalle’de ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın nedeniyle yükselen dumanlar İstanbul’un birçok ilçesinden görülürken olay yerine yangın söndürme helikopteri sevk edildiği öğrenildi.