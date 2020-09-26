Beykoz Yenimahalle’de ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangın nedeniyle yükselen dumanlar İstanbul’un birçok ilçesinden görülürken olay yerine yangın söndürme helikopteri sevk edildiği öğrenildi.
Beykoz’da ormanlık alanda yangın
İstanbul Beykoz'da ormanlık alanda yangın çıktı.
Haber Merkezi
Beykoz Yenimahalle’de ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangın nedeniyle yükselen dumanlar İstanbul’un birçok ilçesinden görülürken olay yerine yangın söndürme helikopteri sevk edildiği öğrenildi.