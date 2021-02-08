Beykoz’da orman katliamı projesine karşı dilekçeler İBB’ye iletildi

Beykoz’da AVM, otel ve cami yapılacak ormanlık alanın imara açılmasına karşı bölge halkı ve üniversite öğrencileri kampanya başlattı.

Bugün İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde Beykoz’daki orman katline karşı dilekçelerini teslim etmek isteyen Beykoz kent Dayanışması, Beykoz çevre Dayanışması ve Türk-Alman Üniversitesi Dayanışması polis ve güvenlik engeliyle karşılaştılar.

İBB binasının yakınına yaklaştırılmayan dayanışma üyeleri basın açıklamasını yolun kenarında yaptı.

Basın açıklamasında "Bildiğiniz üzere 8 Ocak 2021 tarihinde “İstanbul İli, Beykoz İlçesi, Dereseki Mah. 267 Nolu Parsele İlişkin 1/5000 Ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı” adlı imar planları Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylandı. Bugün burada Beykoz Çevre Dayanışması olarak Beykoz Ormanlarının sahipsiz olmadığını ve Beykoz halkının bu imar kararının karşısında konumlanan ortak iradesini göstermek için toplandık. Kararın iptali için imzaladığımız dilekçeleri İBB Planlama Müdürlüğüne teslim ettik.

Bölge halkı ve öğrenciler olarak umuyoruz ki bu itirazlarımız ilgili merci olan Çevre ve Şehircilik Bakanlığına ulaşır ve gerekli olan işlemler halkın sesine kulak verilerek yapılır. Dayanağını 5403 nolu Kanun 13. Maddesi d bendinden alan bu karar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının bir tarım arazisinin imara açılmasında kamu yararı görmesi halinde, o araziyi imara açabilme yetkisi kullanılarak alınmıştır. Bizler bu kanun maddesinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca keyfi kullanıldığını düşünüyoruz ve iklim krizinin kapıda olduğu bu dönemde binlerce ağacın kesilip yerine Villa, AVM ve cami yapılmasında bir kamu yararı göremiyoruz. Tüm yetkilileri bu kararın bir an önce iptal edilmesi için gerekli işlemleri yapmak üzere göreve davet ediyoruz.

Bizler İstanbul‘un kalan sayılı ormanlarından, son nefes kaynaklarından biri olan Kirazlı Ormanları‘nı sermayeye kurban etmemek için elimizden geleni yapacağız ve mücadelemizi sürdüreceğiz. Beykoz Çevre Dayanışması, Beykoz Kent Dayanışması, TAÜ Dayanışması ve Kuzey Ormanları Savunması olarak tüm kamuoyunu bu olayın takipçisi olmaya ve İstanbulun son nefes kaynağının katledilmesine karşı dayanışmaya çağırıyoruz" denildi.

200’e yakın yazılı ve 25 bine yakın dijital imza Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na teslim etmek üzere İBB’ye iletildi.